У студента-выпускника должно быть право выбора будущего места работы

четверг, 18 мая 2023 | 11:55     176
Сона Бунина - кандидат юридических наук, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Университета "Дубна", рассказывает о внесенном 27 апреля в Госдуму законопроекте, согласно которому студентов-бюджетников хотят обязать работать 3 года по распределению.

"В связи с внесением на рассмотрение в Думу данного проекта закона мы видим в СМИ острые заголовки о новой инициативе вернуться к советской системе распределения выпускников. Однако, никаких правовых и экономических оснований для этого нет. Плановая экономика и система распределения были возможны в нашей истории и базировались на принципах советского конституционного права. Статья 12 Конституции СССР 1936 года устанавливала, что труд в СССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду гражданина по принципу: «кто не работает, тот не ест».

Статья же 43 действующей Конституции РФ устанавливает, что каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии. При этом ведение обязательной отработки стоимости обучения прямо противоречит этому положению. А ст. 37 Конституции гласит, что труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.

Таким образом, внесенный проект – это лишь показатель и попытка найти новое решение проблемы обеспеченности кадрами предприятий ОПК и приоритетных отраслей экономики нашей страны.

Сегодня уже есть работающий механизм – целевое обучение. Его и надо развивать. Статья 56 ФЗ «Об образовании в РФ» устанавливает, что гражданин, поступающий на обучение по образовательной программе среднего профессионального или высшего образования, либо обучающийся по соответствующей программе, вправе заключить договор о целевом обучении с федеральным государственным органом, органом государственной власти субъекта РФ, органом местного самоуправления, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. Именно такая форма является соответствующей конституционным положениям. Необходимо продолжать его совершенствование, мы живем в демократическом правовом государстве с рыночной экономикой, и у выпускника должно быть право выбора

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