У команды уроженца Дубны очередная выдающаяся серия в РПЛ

Столичные «Железнодорожники», считавшиеся главным разочарованием сезона до зимней паузы, по весне напротив – демонстрируют один из самых качественных футболов во всей Российской Премьер-лиге. И доказательством этому служат результаты команды, которая то и дело выдает длительные беспроигрышные серии в чемпионате.

Последняя такая серия насчитывает уже пять матчей без поражений, которые «Локомотив» провел с середины апреля по середину мая. И как итог – команда уроженца Дубны Дмитрия Живоглядова уже уверенно закрепилась в Топ-10 чемпионата. А, по мнению экспертов известной беттинг-компании 1xBet, в чьей линии всегда есть широкий выбор объектов для пари на отечественный футбол, москвичам по силам финишировать и на девятой строчке. Те болельщики «Локо», которые готовы доверить свои промокоды 1xBet (https://betonmobile.ru/promokodyi-1hbet) любимой команде, чтобы получить дополнительное вознаграждение за ставку на то, что «Железнодорожники» займут место не ниже девятого, уже заметили, что шансы на такое развитие сценария довольно высоки – порядка 60% вероятности.

В оставшихся матчах сезона «Локомотиву» осталось сыграть против трех оппонентов:

«Факела» из Воронежа

«Динамо» из Москвы

«Торпедо» из Москвы

Во всех этих матчах у «Локо» будут шансы разжиться турнирными баллами, что следует из котировок, которые можно отыскать в мобильном приложении 1xBet (https://betonmobile.ru/mobile-1xbet), где всегда доступна линия на все поединки Российской Премьер-лиги и других популярных футбольных турниров.

Говоря о вкладе уроженца Дубны Дмитрия Живоглядова в успехи «Локомотива» в этом сезоне, стоит отметить, что 28-летний защитник суммарно провел за «Железнодорожников» 21 поединок во всех турнирах (чемпионат + кубок страны), отличившись за этот период 5-тью результативными передачами на партнеров по команде.

Пока не понятно, останется ли Живоглядов в «Локомотиве» на следующий сезон. Контракт игрока с москвичами истекает уже через полтора месяца, и, учитывая высокую конкуренцию в борьбе за место в основе «Локо», которая ожидается в новой кампании 2023/24 годов, не исключено, что договор с Дмитрием продлен не будет. Тем не менее, свою миссию в столичном клубе – сохранение прописки в Премьер-лиги в нынешнем сезоне, уроженец Дубны, равно как и вся его команда, может уже смело считать выполненной.