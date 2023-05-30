Турнир рыболовов «Трофей Дубны» пройдет на Московском море

14 июня состоится торжественное открытие, а 15 и 16 июня – игровые дни. В этом году организаторы ограничили количество участников 60-ю командами. Победителей ждет новый катер ФЛ-55 "Спорт" от компании «Фабрика Лодок». Участники будут ловить два дня и в каждый день по два тура. Как и в прошлые годы, рыба будет взвешиваться после поимки и отпускаться. Для зрителей и болельщиков на большом табло онлайн организаторы будут обновлять таблицу с весом уловов.

«Изначально мы с командой задумывались о том, как сделать соревнования по ловле трофейного судака, чтобы он не погибал. Первое, что приходит на ум, естественно, взвесить и отпустить, не возить его весь день в лодке. У нас взвешивание происходит сразу после поимки, чтобы минимально травмировать рыбу» - рассказывает организатор турнира и рыболов-спортсмен Дмитрий Шабалин.

«Трофей Дубны» проводится в пятый раз. Самый крупный судак турнира пойман в 2022 году, его вес составил более 9 кг. Турнир является рейтинговым турниром USAL | Объединенной Спортивной Лиги Рыболовов.