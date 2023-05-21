Традиционная легкоатлетическая эстафета в память о конструкторе Александре Березняке в 43-й раз прошла в Дубне

воскресенье, 21 мая 2023 | 18:56     403
На стадионе «Волна» дистанцию из шести этапов общей протяженностью 1800 метров преодолевали любители бега: женщины и мужчины, взрослые и дети.

Победителей определили в каждой категории. Лучший результат среди команд подразделений ГосМКБ «Радуга» показала сборная цехов и получила главную награду соревнований – переходящий кубок. Среди учебных заведений лидерами стали ученики школы №5, среди организаций – воспитанники отделения легкой атлетики СШ «Дубна».

И еще одно важное событие произошло 20 мая: в цокольном этаже жилого дома на улице Программистов, неподалеку от ОЭЗ «Дубна», открылась спортивная база ГосМКБ. В помещении площадью 700 квадратных метров выделены места для занятий спортом и для хранения оборудования. Здесь находится общежитие градообразующего предприятия, и сотрудники «Радуги» могут в удобное время тренироваться в комфортных условиях.

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