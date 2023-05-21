Традиционная легкоатлетическая эстафета в память о конструкторе Александре Березняке в 43-й раз прошла в Дубне

И еще одно важное событие произошло 20 мая: в цокольном этаже жилого дома на улице Программистов, неподалеку от ОЭЗ «Дубна», открылась спортивная база ГосМКБ. В помещении площадью 700 квадратных метров выделены места для занятий спортом и для хранения оборудования. Здесь находится общежитие градообразующего предприятия, и сотрудники «Радуги» могут в удобное время тренироваться в комфортных условиях.