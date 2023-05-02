Территорию возле «Терминал А» и «Терминал В» в Дубне продолжают благоустраивать

вторник, 02 мая 2023 | 19:02 397
Компания «Регионстройсервис» продолжает свою работу над улучшением торговых центров «Терминал А» и «Терминал В» в Дубне. В прошедшие выходные бригада начала демонтаж старой плитки, а сейчас уже почти закончила монтаж новой у «Терминала В».
Одним из главных принципов работы команды является сохранение удобства и безопасности для посетителей торговых центров.
«Проводим ремонт зонами, чтобы нигде не перекрывать движение. Пешеходы могут пройти везде, движение для машин ограничиваем при необходимости, чтобы проехал трактор», — рассказали члены бригады.
После завершения работ у «Терминала В», бригада переместится ко входу в «Терминал А» и будет проводить работу в схожем режиме. Компания «Регионстройсервис» уверена, что благодаря своим усилиям торговые центры станут еще более комфортными и привлекательными для посетителей.