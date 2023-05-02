Территорию возле «Терминал А» и «Терминал В» в Дубне продолжают благоустраивать

Одним из главных принципов работы команды является сохранение удобства и безопасности для посетителей торговых центров.

«Проводим ремонт зонами, чтобы нигде не перекрывать движение. Пешеходы могут пройти везде, движение для машин ограничиваем при необходимости, чтобы проехал трактор», — рассказали члены бригады.

После завершения работ у «Терминала В», бригада переместится ко входу в «Терминал А» и будет проводить работу в схожем режиме. Компания «Регионстройсервис» уверена, что благодаря своим усилиям торговые центры станут еще более комфортными и привлекательными для посетителей.