Территорию возле «Терминал А» и «Терминал В» в Дубне продолжают благоустраивать

вторник, 02 мая 2023 | 19:02     397
Компания «Регионстройсервис» продолжает свою работу над улучшением торговых центров «Терминал А» и «Терминал В» в Дубне. В прошедшие выходные бригада начала демонтаж старой плитки, а сейчас уже почти закончила монтаж новой у «Терминала В».

Одним из главных принципов работы команды является сохранение удобства и безопасности для посетителей торговых центров.

«Проводим ремонт зонами, чтобы нигде не перекрывать движение. Пешеходы могут пройти везде, движение для машин ограничиваем при необходимости, чтобы проехал трактор», — рассказали члены бригады.

После завершения работ у «Терминала В», бригада переместится ко входу в «Терминал А» и будет проводить работу в схожем режиме. Компания «Регионстройсервис» уверена, что благодаря своим усилиям торговые центры станут еще более комфортными и привлекательными для посетителей.

Тэги: 
Дубна
благоустройство
Источник:
Вести Дубны
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