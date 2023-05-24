Студенты-юристы Университета "Дубна" победили во всероссийском конкурсе по законотворчеству

среда, 24 мая 2023 | 13:44     197
Студенты Университета "Дубна" привезли дипломы 1-й и 2-й степеней с XVIII Всероссийского конкурса «Моя законотворческая инициатива».

Ребята были отмечены за лучшие научные студенческие работы по направлениям «Экономическая политика» и «Оборона и безопасность». Сначала они прошли заочный этап из 400 претендентов. На очном этапе им пришлось конкурировать с более чем сотней студентов из 84 вузов.

Дипломы первой степени получили:

  • Марина Деревянкина, работа «Правовое регулирование отношений, возникающих из договора розничной купли-продажи по законодательству Российской Федерации», руководитель – к.ю.н., доцент Ф.Н. Михайлов.
  • Илья Аристов с работой «Преюдициальное значение решения суда о признании лица недееспособным для уголовного судопроизводства», руководитель – к.ю.н., доцент А.А. Шишков.
  • Елизавета Мешкова, работа «Противодействие террористической деятельности совершаемой с использованием компьютерных технологий», руководитель – д.ю.н., профессор А.И. Глушков.

Диплом второй степени завоевал Артем Мочалов, представив работу «Правовое регулирование отношений, возникающих из договора финансовой аренды (лизинга) по законодательству Российской Федерации», руководитель – д.ю.н., профессор Н.В. Михайлова.

Студенты-юристы университета уже более 15 лет участвуют в представленном конкурсе, ежегодно занимая призовые места. На 2023 год уже пятеро из них включены в депутатский резерв и награждены знаком отличия.

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