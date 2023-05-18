Студенты Университета "Дубна" – в финале фестиваля «Российская студенческая весна»

четверг, 18 мая 2023 | 11:23 142
Подмосковный региональный этап фестиваля «Российская студенческая весна» собрал 400 участников из 32 учебных заведений, и ребята из Университета "Дубна" сумели в такой плотной борьбе выйти в финал.
В номинации «Народное пение» лауреатом 1-й степени в категории «Соло» стала София Орловцева, первокурсница Факультета социальных и гуманитарных наук (ФСГН).
В номинации «ВИА» в малом составе лауреатом 1-й степени стал коллектив «МИК» из Матвея Малышева, студента 2-го курса ФСГН, и Кирилла Кружкова, студента 2-го курса Инженерно-физического института. В этой же номинации лауреатами 2-й степени стала рок-группа «Пролог».