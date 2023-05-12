Студенты Университета "Дубна" рассказали школьникам о полезных ископаемых Подмосковья

«С детьми работать вообще не боимся и не стесняемся, уже не первый раз проводим подобные мероприятия. Недавно были в библиотеке имени Д. И. Блохинцева, там рассказывали о минералах», - отметил Данил Варапаев.

Студенты сами собирали и изучали полезные ископаемые, которые представили школьникам: сначала на лекциях в Университете, а потом в ходе учебной практики.

Ученики могли не только потрогать материалы, которые добывают на территории области, но и провести с ними химические опыты: например, капнуть на известняк соляной кислотой. Все опыты, которые показали студенты, были безопасными.

Помимо дня рождения В. Вернадского встреча со школьниками была приурочена ко Дню экологического образования. В России он отмечается 12 мая.