Студенты Университета "Дубна" рассказали школьникам о полезных ископаемых Подмосковья

пятница, 12 мая 2023 | 13:00     69
Студенты второго курса Кафедры экологии и наук о Земле Университета «Дубна» Данил Варапаев и Александр Хабаров провели для пятиклассников школы № 3 города Дубны лекцию о полезных ископаемых Подмосковья. Мероприятие прошло в Библиотеке Левобережья и было приурочено к 160-летию со дня рождения Владимира Вернадского.

«С детьми работать вообще не боимся и не стесняемся, уже не первый раз проводим подобные мероприятия. Недавно были в библиотеке имени Д. И. Блохинцева, там рассказывали о минералах», - отметил Данил Варапаев.

Студенты сами собирали и изучали полезные ископаемые, которые представили школьникам: сначала на лекциях в Университете, а потом в ходе учебной практики.

Ученики могли не только потрогать материалы, которые добывают на территории области, но и провести с ними химические опыты: например, капнуть на известняк соляной кислотой. Все опыты, которые показали студенты, были безопасными.

Помимо дня рождения В. Вернадского встреча со школьниками была приурочена ко Дню экологического образования. В России он отмечается 12 мая.

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