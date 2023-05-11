Студенты Университета "Дубна" – на экскурсии в НПО «Атом» и НПЦ «Аспект»

четверг, 11 мая 2023 | 09:08     159
3 мая студенты Инженерно-физического института Университета "Дубна" посетили научно-производственное объединение «Атом» и научно-производственный центр «Аспект».

В производственных цехах НПО «Атом» студентам показали участки лазерной и гидроабразивной резки металла, механической и фрезерной обработки деталей, гибку деталей и труб.

На площадке НПЦ «Аспект» ребята увидели полный цикл производства: от научных исследований до готовых изделий. Побывали в монтажных участках сборки электроники, где был представлен ручной, полуавтоматический и автоматический монтаж электронных компонентов на печатную плату, а также посмотрели за процессом контроля качества.

Далее студенты встретились с генеральным директором НПЦ «Аспект» Михаилом Хвастуновым, который рассказал им о продукции предприятия и разработках, которые ведутся в настоящее время. Также ребята смогли обсудить возможность прохождения практики и дальнейшего трудоустройства.

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