Студенты Дубны встретились с представителями компании YADRO

Со студентами пообщались руководитель отдела обучения и развития Тамара Купина и инженер-технолог Ренат Салимов. Они рассказали о группе компаний YADRO и заводе «Ядро Фаб Дубна», строительство которого сейчас завершается на площадке Особой экономической зоны "Дубна". Также ребята узнали о востребованных на предприятии направлениях и возможностях прохождения практик и стажировок.

Компания заинтересована в развитии своих кадров и ведет научно-популярный образовательный портал «Истовый инженер». Как отметила Тамара Купина, на этом портале студенты могут найти много полезной и интересной информации, в том числе и в рамках подготовки к предстоящей сессии.