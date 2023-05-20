Студенты Дубны встретились с представителями компании YADRO

суббота, 20 мая 2023 | 10:50     149
18 мая Университет "Дубна" принимал гостей из компании YADRO, одного из крупнейших производителей СХД, серверного и иного технологического оборудования.

Со студентами пообщались руководитель отдела обучения и развития Тамара Купина и инженер-технолог Ренат Салимов. Они рассказали о группе компаний YADRO и заводе «Ядро Фаб Дубна», строительство которого сейчас завершается на площадке Особой экономической зоны "Дубна". Также ребята узнали о востребованных на предприятии направлениях и возможностях прохождения практик и стажировок.

Компания заинтересована в развитии своих кадров и ведет научно-популярный образовательный портал «Истовый инженер». Как отметила Тамара Купина, на этом портале студенты могут найти много полезной и интересной информации, в том числе и в рамках подготовки к предстоящей сессии.

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