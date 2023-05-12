Студентки Университета «Дубна» вышли в финал олимпиады «IT-Планета 2023»

пятница, 12 мая 2023 | 13:14     77
Из 23 000 участников олимпиады для финала были отобраны 400 студентов и выпускников из 150 вузов и колледжей России и стран СНГ, показавших лучшие результаты в отборочных онлайн-этапах олимпиады.

Среди финалистов – студентки-третьекурсницы направления «Прикладная информатика в компьютерном дизайне» Института САУ:

  • Ненашева Ирина, проект «Разработка сайта чемпионата по скоростной сборке кубика Рубика» (номинация «Веб-дизайн»),
  • Березина Ксения, Павлова Александра, Шукринова Эрика, проект для изучения правил ПДД и подготовки пользователей к теоретическому экзамену в автошколах (номинация «Виртуальная реальность с VarWin»). Отметим, что он занял 1-е место среди всех финалистов!

Впереди у них – финальные соревнования, которые состоятся 26-29 мая в Сочи. Желаем удачи финалисткам и благодарим наставников — старших преподавателей Института САУ Ершова Евгения и Бархатову Ирину.

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