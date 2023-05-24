Спасатели в Дмитрове помогли скорой помощи транспортировать увесистого пациента

среда, 24 мая 2023 | 14:25 244
23 мая работники поисково-спасательного поста ПСЧ-270 ГКУ МО Мособлпожспас совместно с сотрудниками муниципальной аварийно-спасательной службы, Центра медицины катастроф Дмитрова и Москвы помогли 300-килограммовому мужчине попасть на лечение в московскую больницу.
Случай произошёл в Дмитровском округе. В службу 112 обратились медицинские работники, которые не смогли самостоятельно перенести пациента в автомобиль «скорой».
61-летнего мужчину необходимо было доставить из дмитровской больницы в Москву. С этой задачей медики и спасатели справились. 11 человек из разных служб при помощи надувного усиленного матраца, двух плащевых носилок и деревянной подложки для увеличения площади лежачего места транспортировали больного в машину скорой помощи для дальнейшей госпитализации.