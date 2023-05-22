Сотрудник Объединенного института вошел в координационный совет по делам молодежи при Президенте РФ

понедельник, 22 мая 2023 | 21:14     458
Младший научный сотрудник Научно-экспериментального отдела встречных пучков Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ Владислав Рожков был включен в состав Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию.

“Для меня большая часть войти в новый состав Координационного совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, где я буду представлять интересы молодых ученых не только ОИЯИ, но и Подмосковья, — поделился Владислав Рожков.- Надеюсь, что такое сотрудничество будет весьма полезно как Институту, так и Координационному совету, а также станет очередным шагом на пути к укреплению и установлению новых связей Дубны с другими научными центрами и университетами России”.

В Объединенном институте Владислав Рожков возглавляет Объединение молодых учёных и специалистов ОИЯИ (ОМУС) – 30 марта текущего года он был повторно избран на пост председателя Совета ОМУС. Также он является членом Совета молодых учёных и специалистов Московской области.

Молодой ученый является соавтором девяти публикаций в международных рецензируемых журналах и одного патента на изобретение, грантополучателем гранта РФФИ и гранта РНФ.

Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах образован решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по науке, образованию и технологиям в феврале 2007 года и призван обеспечивать его взаимодействие с молодыми учеными и преподавателями, а также общественными объединениями и организациями молодых ученых, преподавателей, специалистов и студентов. Сегодня в составе Координационного совета 66 человек: 10 докторов наук, 38 кандидатов наук и 2 кандидата со степенью PhD.

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