Состоялся визит делегации НПП «Квант» в Университет "Дубна"

ОАО НПП «Квант» — предприятие с большой и славной историей, входящее в структуру ГК «Роскосмос». Основным научно-техническим направлением в работе компании является разработка методов преобразования различных видов энергии в электричество.

В ходе встречи Андрею Сергеевичу были представлены передовые разработки Университета в области создания литий-ионных источников тока нового поколения, разработкой которых занимается ОКБ «Электрохимическая техника» Университета "Дубна".

Это был первый контакт, который, возможно, станет первым шагом в сотрудничестве двух организаций на пути создания и запуска в серийное производство уникальных источников тока, востребованных сегодня в различных областях экономики.