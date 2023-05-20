Состоялся визит делегации НПП «Квант» в Университет "Дубна"

суббота, 20 мая 2023 | 11:30     224
17 мая Университет «Дубна» посетил генеральный директор научно-производственного предприятия «Квант» Андрей Карабанов.

ОАО НПП «Квант» — предприятие с большой и славной историей, входящее в структуру ГК «Роскосмос». Основным научно-техническим направлением в работе компании является разработка методов преобразования различных видов энергии в электричество.

В ходе встречи Андрею Сергеевичу были представлены передовые разработки Университета в области создания литий-ионных источников тока нового поколения, разработкой которых занимается ОКБ «Электрохимическая техника» Университета "Дубна".

Это был первый контакт, который, возможно, станет первым шагом в сотрудничестве двух организаций на пути создания и запуска в серийное производство уникальных источников тока, востребованных сегодня в различных областях экономики.

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