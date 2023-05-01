Состоялась встреча представителей Объединенного института с Президентом Армении

Высокая встреча прошла в рамках дискуссии «Наука сближает народы» Международной конференции «Тяжелейшие ядра и атомы», посвященной 90-летию Юрия Оганесяна и проходившей под эгидой Международного союза теоретической и прикладной физики в Национальной академии наук Армении (НАН РА) с 25 по 29 апреля 2023 года.

В мероприятии приняли участие президент НАН РА Ашот Сагян, директор Института системного программирования РАН Арутюн Аветисян, ректор Московского авиационного института Михаил Погосян, академик НАН РА Рубен Арутюнян. Модератором дискуссии выступил спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

В ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов по укреплению и расширению научных и культурных связей. В частности, речь шла о раскрытии имеющегося потенциала в сфере высоких технологий и в других областях науки, а также о формировании предметной повестки сотрудничества.

Ваагн Хачатурян выразил готовность всесторонне поддержать организацию в Ереване международных конференций и семинаров. По итогам встречи достигнута договоренность о регулярном проведении в Армении международных многопрофильных конференций и совместных культурных мероприятий.

Президент Республики Армения поздравил Юрия Оганесяна с юбилеем и пожелал ему крепкого здоровья и новых научных достижений.

Конференция «Тяжелейшие ядра и атомы» объединила известных ученых из Объединенного института ядерных исследований, Университета Нотр-Дам (США), Института Пола Шеррера (Швейцария), Тель-Авивского университета (Израиль), Национального центра ядерных исследований (Польша). Ученые представили результаты своих исследований по синтезу и изучению физических и химических свойств самых тяжелых элементов. В рамках конференции проводилась фотовыставка «Большая наука», на которой были представлены открытия и достижения научных центров – участников конференции.

Президент НАН РА Ашот Сагян пригласил Юрия Оганесяна и участников конференции принять участие в праздновании 80-летия НАН РА, которое пройдет в октябре 2023 года.

28 апреля в Ботаническом саду Института ботаники им. А. Л. Тахтаджяна НАН РА состоялась церемония открытия сада, ботанического музея и лаборатории молекулярной биологии. В рамках мероприятия в саду было посажено именное дерево Юрия Оганесяна.