Состоялась олимпиада по краеведению «Дубна – родное Подмосковье»

четверг, 18 мая 2023 | 12:55 163
В целях развития у школьников творческих способностей и интереса к краеведению, предоставления возможности учащимся взглянуть на свой город с иной, незнакомой им стороны, познакомиться с интересными историческими фактами, 12 мая 2023 года состоялась муниципальная олимпиада по краеведению «Дубна – родное Подмосковье».
Девиз олимпиады: "Лучше узнай свой город!" Она проводилась в формате квеста по достопримечательностям Институтской части Дубны.
В олимпиаде приняли участие 6 команд восьмиклассников из образовательных учреждений №№2, 7, 8, 9, 10, и 11. Командам участников предлагалось ответить на вопросы, как связанные с самим местом, так и на общие знания об истории и знаменитых людях наукограда.
Победители и призеры:
- 1-е место – гимназия №8
- 2-е место – гимназия №11
- 3-е место – лицей №6