Состоялась олимпиада по краеведению «Дубна – родное Подмосковье»

Из 23 000 участников олимпиады для финала были отобраны 400 студентов и выпускников из 150 вузов и колледжей России и стран СНГ, показавших лучшие результаты в отборочных онлайн-этапах олимпиады.

Из 23 000 участников олимпиады для финала были отобраны 400 студентов и выпускников из 150 вузов и колледжей России и стран СНГ, показавших лучшие результаты в отборочных онлайн-этапах олимпиады.

Невероятная атмосфера, эмоции, талантливые дети и впечатляющее мастерство наставников – всё это было 12 мая в Дубне на Молодёжной поляне.

Невероятная атмосфера, эмоции, талантливые дети и впечатляющее мастерство наставников – всё это было 12 мая в Дубне на Молодёжной поляне.

05.05.2023 | 08:53

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