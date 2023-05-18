Состоялась олимпиада по краеведению «Дубна – родное Подмосковье»

четверг, 18 мая 2023 | 12:55     163
В целях развития у школьников творческих способностей и интереса к краеведению, предоставления возможности учащимся взглянуть на свой город с иной, незнакомой им стороны, познакомиться с интересными историческими фактами, 12 мая 2023 года состоялась муниципальная олимпиада по краеведению «Дубна – родное Подмосковье».

Девиз олимпиады: "Лучше узнай свой город!" Она проводилась в формате квеста по достопримечательностям Институтской части Дубны.

В олимпиаде приняли участие 6 команд восьмиклассников из образовательных учреждений №№2, 7, 8, 9, 10, и 11. Командам участников предлагалось ответить на вопросы, как связанные с самим местом, так и на общие знания об истории и знаменитых людях наукограда.

Победители и призеры:

  • 1-е место – гимназия №8
  • 2-е место – гимназия №11
  • 3-е место – лицей №6
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