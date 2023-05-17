Синод Русской православной церкви принял решение утвердить молитву «по случаю поиска работы»

среда, 17 мая 2023 | 12:43     196
Члены Синода постановили утвердить к общецерковному богослужебному употреблению молебное пение по случаю поиска работы.

В тексте молитвы содержится просьба дать человеку дело, которое нацелено на благо. Также в ней говорится о принесении достойных плодов дела и преуспевании в исполнении заповедей и любви к Богу.

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Вахтанг Кипшидзе рассказал, почему в Русской православной церкви (РПЦ) решили утвердить молитву для желающих найти работу:

«Если откроете молитвослов, то увидите там молитвы, которые люди читают в разных жизненных обстоятельствах, в том числе и сложных, и когда человек ищет работу».

Тэги: 
религия
Россия
Источник:
РПЦ
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