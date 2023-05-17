Синод Русской православной церкви принял решение утвердить молитву «по случаю поиска работы»

В тексте молитвы содержится просьба дать человеку дело, которое нацелено на благо. Также в ней говорится о принесении достойных плодов дела и преуспевании в исполнении заповедей и любви к Богу.

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Вахтанг Кипшидзе рассказал, почему в Русской православной церкви (РПЦ) решили утвердить молитву для желающих найти работу: