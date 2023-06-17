Организаторами фестиваля выступит Культурный центр «Дом Кустаря» (г. Кимры) и АНО по развитию фотографического искусства «Точка на карте». Лидеры двух организаций Алексей Молчанов и Мария Ващук проведут фестиваль в родном городе фотографа. Центром фестиваля станет старинный деревянный дом, построенный на улице Орджоникидзе, 10 в 1902 году отцом фотографа — Владимиром Спиридоновичем. В 2022 году здание было передано волонтёрской организации и стало культурным центром «Дом Кустаря».

Целью фестиваля является:

Создание вокруг Дома Кустаря арт-пространства, в котором опытные фотографы и начинающие авторы найдут друзей и учителей, смогут показать свои работы, получат новый опыт и вдохновение для творчества.

Популяризация творчества Леонида Шокина.

Объединение российского фотосообщества и создание площадки для показа фотопроектов лучших отечественных и зарубежных авторов.

Все мероприятия фотофестиваля пройдут вокруг старинного дома: часть помещений превратиться в выставочные пространства, а на втором этаже можно будет посмотреть мемориальные жилые комнаты, в которых жила семья Шокиных в начале ХХ века и даже побывать в "Чулане под лестницей" — первой домашней фотомастерской Леонида Шокина, где он проявлял и печатал свои первые фотографии. Во дворе дома пройдёт фотосушка, а вечером можно будет выпить чай, познакомиться с фотографами и показать свои работы.

Художник и куратор Алла Мировская проведёт воркшоп по созданию авторской фотокниги, а тревел-фотограф Александр Тягны-Рядно проведет фотопрогулку по городу Кимры.

Кроме этого, в Кимрском Краеведческом музее и Городской галерее пройдут фотовыставки современных российских фотографов, а для участников фестиваля пройдет экскурсия по архитектурным жемчужинам Кимр с Алексеем Молчановым - реставратором и основателем Культурного центра «Дом Кустаря».

На странице фестиваля: «Шокинский фотофестиваль» можно узнать также подробности о культурном центре «Дом Кустаря», о том, зачем стоить приехать в Кимры на фестиваль и о том, как зарегистрироваться для участия в фестивале.

Для регистрации на мероприятия заполните, пожалуйста, анкету предзаписи: https://forms.yandex.ru/u/6436e411505690080936590e/