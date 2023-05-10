Серийное производство нового медоборудования запускает один из резидентов ОЭЗ «Дубна»

«На сегодняшний день она осуществляет серийное производство медоборудования на действующих мощностях, позволяющих ежемесячно выпускать около 25 тыс. единиц продукции. Между тем, проект по дальнейшему расширению производства компании предполагает открытие дополнительных цехов, а также закупку нового оборудования, что позволит ей нарастить объемы выпуска продукции по меньшей мере в два раза. К концу 2023 года она планирует вывести на рынок широкий ассортимент диагностического оборудования, что станет серьезным вкладом в решение задач импортозамещения в медицинском сегменте», – рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Взяв курс на импортозамещение, компания реализует проект по расширению имеющихся производственных площадей, сейчас на территории ОЭЗ она завершает строительство первой очереди научно-производственного комплекса площадью более 7 тыс. кв. м.

Генераторы кислорода CADUCEUS — высокопроизводительные адсорбционные комплексы для выработки воздуха, обогащенного кислородом, концентрация которого может достигать 93-95%. Они позволяют формировать резерв газа, обеспечивая его подачу с постоянным давлением или непрерывно.

Вакуумные станции используются для создания стабильного уровня вакуума и требуемого режима разрежения. Компрессорные станции обеспечивают производство сжатого воздуха, отвечающего требованиям международных стандартов и соответствующего 1 классу чистоты по содержанию твердых частиц, воды и масел.

Современные функциональные комплексы для производства, хранения и распределения медицинских и технических газов создавались специально для медицинской сферы, однако могут использоваться и в других промышленных отраслях, к примеру, на предприятиях электронной, фармацевтической и пищевой промышленности, где в соответствии с техническими требованиями недопустимо наличие масла в воздухе.