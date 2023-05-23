С 1 сентября в школах Подмосковья планируют внедрить информационную систему «Моя школа»

Губернатор Подмосковья выразил благодарность столичной команде:

"Москва не только предоставит нам доступ к серверам, но еще и поможет обеспечить наши школы интерактивными панелями".

В тестовом режиме в системе в Подмосковье работают уже 60 школ: к ней подключены 4,7 тыс. учителей, 67,4 тыс. учеников и 57,3 тыс. родителей.

Что такое «Моя школа»?

библиотека материалов (электронные книги, курсы). В системе сейчас около 5 млн учебных и методических материалов;

видеоуроки подготовки к ЕГЭ;

чаты и видеозвонки (в том числе связь с учителем для родителей);

электронный журнал и электронный дневник;

автоподбор материалов;

зачисление в школу без визита;

запись на родительский контроль питания.

Еще в 2015 году в школах Московской области был внедрён региональный «Школьный портал». Он помогает получать онлайн статистику и учебную аналитику, каждой школе быть «на виду», а в пандемию портал позволил не прерывать учебу. Часть элементов «Школьного портала» по просьбе руководства Подмосковья внедрят в систему «Моя школа». Полностью завершить переход со «Школьного портала» на «Мою школу» планируется до 1 сентября 2024 года.