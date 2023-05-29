России нужен аналог китайского файрвола: сенатор предложил ограничить доступ в Интернет

понедельник, 29 мая 2023 | 08:38     154
Член конституционного комитета Совет Федерации РФ Артём Шейкин считает, что в России необходимо создать аналог «китайского файрвола» с невозможностью обхода блокировки нежелательных сайтов.

"В Российской Федерации с учетом беспрецедентного давления со стороны стран Запада, явной недружественной политики, полагаю, необходим аналог "китай‌ского файрвола", который будет способен полностью блокировать доступ к нежелательным интернет-ресурсам, включая ВПН-сервисы, если будет продолжаться игнорирование российского законодательства", - сказал он.

Сенатор привел в пример Википедию, которая сейчас, по его мнению, стала "информационным оружием" в руках стран Запада и где "намеренно искажаются" многие исторические и политические факты, связанные с Россией.

"Как показывает практика последних лет, саморегулирование социальных сетей‌ и интернет-площадок обеспечить достаточно сложно, требуется более ответственный подход к регулированию этой отрасли", - добавил Шейкин.

Парламентарий подчеркнул необходимость отдельно изучить вопросы технологической оснащенности России, а именно — "возможности по ограничению работы интернет-платформ, замедлению трафика, в случае неисполнения требований национального законодательства".

Напоминаем, в китайском сегменте интернета установлена масштабная система государственной цензуры, часто называемая "великим китайским файрволом". В настоящий момент в материковом Китае, в частности, заблокированы Google, YouTube, WhatsApp, социальные сети Twitter; запрещенные также и в России Facebook и Instagram, Clubhouse, Twitch, а также сайты ряда ведущих мировых СМИ.

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Россия
Источник:
РИА Новости
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