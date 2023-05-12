Рок-звезда Земфира подала иск к Минюсту РФ за признание ее иностранным агентом

Иск зарегистрирован судом 10 мая, дата его рассмотрения пока не назначена. Подробности дела не уточняются.

Напоминаем, 10 февраля 2023 года Земфира была признана иностранным агентом. На официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации заявлялось, что певица «открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции», а также «получала поддержку от иностранных источников».

Земфира уехала из России после начала спецоперации в Украине и активно гастролирует за рубежом.