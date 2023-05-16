Резидент ОЭЗ "Дубна" выкупил участок под производством

Приобретение участка стало одним из шагов в рамках реализации масштабного проекта компании по запуску и дальнейшему развитию своего производства. В его реализации резидент подмосковной ОЭЗ пользуется и поддержкой региона.

Строительство производства компании на территории ОЭЗ завершилось еще в начале года и было оперативно оснащено необходимым оборудованием, средства на закупку которого были предоставлены в рамках займа в размере 33 миллионов рублей, выданного Фондом развития промышленности Московской области. Это позволило максимально быстро запустить производство, наладив серийный выпуск важной продукции. Сейчас предприятие продолжает активно развиваться.

Компания «Новые Технологии» занимается разработкой и производством локальных очистных сооружений с биофильтрами нового поколения, а также разрабатывает элементы внешних инженерных систем зданий и сооружений из пластика. На площадке новой промышленной зоны резидент ОЭЗ построил первую очередь собственного производственно-административного комплекса и приобрёл участок под ним в собственность. На предприятии организована собственная лаборатория для входного контроля сырья и для контроля параметров готовой продукции.

В настоящий момент компания приступила к серийному выпуску трубной продукции большого диаметра, пластиковых колодцев различного назначения для сетей канализации, водопровода и кабельной канализации, канализационных насосных станций и локальных очистных сооружений. В течение года планируют выйти на мощность до 500 тонн продукции.