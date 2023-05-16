Резидент ОЭЗ "Дубна" выкупил участок под производством

вторник, 16 мая 2023 | 15:51     318
Между Миноблимуществом и ООО «Новые технологии» заключен договор купли-продажи земельного участка площадью 4749 кв. м в Дубне с видом разрешённого использования под размещение административно-производственных зданий и объектов инфраструктуры особой экономической зоны.

Приобретение участка стало одним из шагов в рамках реализации масштабного проекта компании по запуску и дальнейшему развитию своего производства. В его реализации резидент подмосковной ОЭЗ пользуется и поддержкой региона.

Строительство производства компании на территории ОЭЗ завершилось еще в начале года и было оперативно оснащено необходимым оборудованием, средства на закупку которого были предоставлены в рамках займа в размере 33 миллионов рублей, выданного Фондом развития промышленности Московской области. Это позволило максимально быстро запустить производство, наладив серийный выпуск важной продукции. Сейчас предприятие продолжает активно развиваться.

Компания «Новые Технологии» занимается разработкой и производством локальных очистных сооружений с биофильтрами нового поколения, а также разрабатывает элементы внешних инженерных систем зданий и сооружений из пластика. На площадке новой промышленной зоны резидент ОЭЗ построил первую очередь собственного производственно-административного комплекса и приобрёл участок под ним в собственность. На предприятии организована собственная лаборатория для входного контроля сырья и для контроля параметров готовой продукции.

В настоящий момент компания приступила к серийному выпуску трубной продукции большого диаметра, пластиковых колодцев различного назначения для сетей канализации, водопровода и кабельной канализации, канализационных насосных станций и локальных очистных сооружений. В течение года планируют выйти на мощность до 500 тонн продукции.

По словам заместителя генерального директора ООО «Новые Технологии» Павла Лицовского, в планах на следующий год наладить выпуск пластиковых понтонов для устройства причалов, переходов и площадок отдыха на воде.

«Мы планируем расширить линейку продуктов для частного сектора, таких как кессоны для скважин, пластиковые погреба, ограждения из пластиковой профильной трубы. И, конечно же, в планах выйти на мощность по выпуску продукции до 1000 тонн в год», – сказал Павел Лицовский.

Тэги: 
ОЭЗ Дубна
производство
продукция
Читать в
Оставить отзыв в
 
15.05.2023 | 17:46    298
Дубненская компания «ПСК Фарма» поставила 178 681 упаковку лекарств для Подмосковья
Министерство здравоохранения Московской области подсчитало, что закупило по офсетному контракту лекарственные препараты на сумму более 380 млн рублей. Поставки препаратов для лечения бронхиальной астмы, ревматоидного артрита, нефрологических и...
18.05.2023 | 12:37    177
В ОЭЗ «Дубна» налаживают производство новейших рентген-аппаратов
Российский производитель медицинской техники компания «ЕЛС-МЕД» получила регистрационное удостоверение на новый рентгенографический цифровой аппарат собственной разработки.
10.05.2023 | 14:13    340
Серийное производство нового медоборудования запускает один из резидентов ОЭЗ «Дубна»
Разработчик и производитель медицинского оборудования компания «ВестМедГрупп», работающая в подмосковной ОЭЗ "Дубна", готовится начать серийный выпуск нового оборудования для систем медицинского газоснабжения: источников медицинских газов, генераторов...