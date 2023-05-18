Резидент ОЭЗ «Дубна» - лидер Рейтинга Рунета 2023

В 2023 году компания заслужила:

1 место в рейтинге разработчиков интернет-магазинов верхнего ценового сегмента;

2 место в рейтинге агентств, специализирующихся на проектировании и внедрении бизнес-процессов;

2 место в рейтинге разработчиков сайтов потребительских товаров;

3 место в рейтинге разработчиков fashion-тематики.

Progressive Media вошла в Топ-30 компаний среди всех веб-разработчиков России, всего в этом году в рейтинге принимало участие 768 компаний.

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