Резидент ОЭЗ «Дубна» - лидер Рейтинга Рунета 2023

четверг, 18 мая 2023 | 10:56 144
Резидент ОЭЗ «Дубна» Progressive Media вновь в текущем 2023 году стал лидером Рейтинга Рунета.
В 2023 году компания заслужила:
1 место в рейтинге разработчиков интернет-магазинов верхнего ценового сегмента;
2 место в рейтинге агентств, специализирующихся на проектировании и внедрении бизнес-процессов;
2 место в рейтинге разработчиков сайтов потребительских товаров;
3 место в рейтинге разработчиков fashion-тематики.
Progressive Media вошла в Топ-30 компаний среди всех веб-разработчиков России, всего в этом году в рейтинге принимало участие 768 компаний.