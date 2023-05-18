Резидент ОЭЗ «Дубна» - лидер Рейтинга Рунета 2023

четверг, 18 мая 2023 | 10:56     144
Резидент ОЭЗ «Дубна» Progressive Media вновь в текущем 2023 году стал лидером Рейтинга Рунета.

В 2023 году компания заслужила:

1 место в рейтинге разработчиков интернет-магазинов верхнего ценового сегмента;
2 место в рейтинге агентств, специализирующихся на проектировании и внедрении бизнес-процессов;
2 место в рейтинге разработчиков сайтов потребительских товаров;
3 место в рейтинге разработчиков fashion-тематики.

Progressive Media вошла в Топ-30 компаний среди всех веб-разработчиков России, всего в этом году в рейтинге принимало участие 768 компаний.

ratingruneta.ru

Тэги: 
ОЭЗ Дубна
Интернет
рейтинг
Россия
Источник:
Progressive Media
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