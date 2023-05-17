Резидент ОЭЗ «Дубна» инвестирует в производство медизделий около 600 млн рублей

среда, 17 мая 2023 | 11:00     252
Компания «Лабиндустрия» заключила соглашение об осуществлении технико-внедренческой деятельности на территории ОЭЗ «Дубна». В производство продукции для лабораторной диагностики резидент намерен инвестировать 583,8 млн рублей.

Ранее бизнес-план ООО «Лабиндустрия» получил одобрение Экспертного совета по технико-внедренческим особым экономическим зонам при правительстве Московской области. В ОЭЗ «Дубна» резидент планирует вести разработку и внедрение в серийное промышленное производство новых современных медицинских изделий и комплектующих для клинической лабораторной диагностики. Для этого компания намерена построить лабораторно-производственный комплекс общей площадью не менее 7 тыс. кв. метров.

ООО «Лабиндустрия» входит в группу компаний «Церебрум-Юнимед», которая работает на рынке медицинского оборудования и материалов России более 27 лет. Группа компаний является поставщиком, разработчиком и производителем оборудования и расходных материалов для клинической лабораторной диагностики. На текущий момент номенклатура производимой продукции насчитывает 10 наименований медицинской техники и более 300 наименований средств взятия крови, лабораторных реагентов и расходных материалов.

Реализация проекта позволит компании «Лабиндустрия» разработать и освоить серийное производство ряда анализаторов, составляющих базовое оснащение современных клинико-диагностических лабораторий: гематологических анализаторов в количестве до 500 приборов, анализаторов мочи до 500 приборов и биохимических анализаторов до 250 анализаторов в год, а также широкий спектр наборов реагентов и тест-полосок для приборов. Это значительно уменьшит зависимость лабораторной службы отечественного здравоохранения от импорта.

На данный момент компания располагает опытными образцами всех заявленных продуктов и технической документацией на литьевые компоненты пробирок для взятия крови. Потенциальными покупателями продукции «Лабиндустрии» могут стать до 13 тысяч лабораторий медицинских учреждений страны. В результате реализации проекта на территории ОЭЗ в Дубне будет создано более 50 новых высокотехнологичных рабочих мест.

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