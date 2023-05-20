Разработки дубненской компании представлены на международной выставке вертолетной индустрии

суббота, 20 мая 2023 | 09:30     253
В Москве проходит XV Международная выставка HeliRussia-2023. Это единственная в России площадка, где в наиболее полном объеме можно увидеть достижения в области вертолётной индустрии.

В рамках открытия выставки, головное предприятие Корпорации «Опытно-конструкторское бюро «Аэрокосмические системы» - резидент ОЭЗ "Дубна" - анонсировало старт опытно-конструкторской работы по разработке, изготовлению, проведению испытаний и постановке на производство кресел для вертолетов нормальной (НЛГ 27) и транспортной (НЛГ 29) категорий. Специалисты ОКБ планируют разработку кресел пилотов и кресел для пассажиров. Оба типа кресел будут оснащены энергопоглощающими устройствами для обеспечения безопасности в условиях аварийной посадки.

Кроме этого, гостям выставки представлены гибкие тяги системы управления, предназначенные для передачи управляющего воздействия от летчика к исполнительным механизмам.

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