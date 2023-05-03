Раскрыта кража мобильного телефона из квартиры в Вербилках

среда, 03 мая 2023 | 17:10     287
В Дежурную часть ОМВД России по Талдомскому г.о. поступило заявление от 34-летнего местного жителя о краже мобильного телефона из квартиры, расположенной на ул. Войлокова п. Вербилки. Сумма причиненного ущерба составила более 14 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан ранее неоднократно судимый безработный 56-летний местный житель. Злоумышленник совершил кражу из квартиры, находясь в гостях у потерпевшего, с которым недавно познакомился на улице. Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.

По данному факту следователем Следственного Отдела ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Вербилки
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