Раскрыта кража мобильного телефона из квартиры в Вербилках

среда, 03 мая 2023 | 17:10 287
В Дежурную часть ОМВД России по Талдомскому г.о. поступило заявление от 34-летнего местного жителя о краже мобильного телефона из квартиры, расположенной на ул. Войлокова п. Вербилки. Сумма причиненного ущерба составила более 14 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан ранее неоднократно судимый безработный 56-летний местный житель. Злоумышленник совершил кражу из квартиры, находясь в гостях у потерпевшего, с которым недавно познакомился на улице. Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.
По данному факту следователем Следственного Отдела ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.