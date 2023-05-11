Работники Мособлпожспас вырезали с того света пострадавшего в автоаварии

четверг, 11 мая 2023 | 20:03     168
10 мая работники поисково-спасательного поста ПСЧ-270 ГКУ МО "Мособлпожспас" оказали помощь пострадавшему в ДТП.

Возле деревни Кончинино Дмитровского округа столкнулись грузовик МАЗ с кроссовером Nissan Qashqai, водитель которого получил травмы различной степени тяжести.

На месте вызова спасатели отключили аккумулятор легковушки, извлекли 54-летнего мужчину из повреждённого салона, зафиксировали его на носилках и транспортировали в машину скорой помощи.

Пострадавшего с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму, повреждение грудной клетки и перелом ноги доставили в Дмитровскую городскую больницу

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Мособлпожспас
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