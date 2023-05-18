Пятиклассники Дубны учатся авиамоделизму в Университете "Дубна"

В этих школах в 2022 году были организованы авиационные классы, в которых школьники в дополнение к обычной программе получают знания, которые помогут им в будущем стать инженерами-авиастроителями.

На первом занятии ребята клеили и запускали модели планеров. На втором – знакомились с принципами реактивного движения и устройством различных авиационных и ракетных двигателей, а также запускали пневмогидравлическую ракету.

Занятия проводят доцент Инженерно-физического института Андрей Тарасенко и старший преподаватель Дмитрий Константинов. Заготовки для моделей планеров были выполнены в университетском Центре прототипирования Владимиром Морозом и Людмилой Баулиной.