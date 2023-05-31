ПСК Фарма из Дубны - лидер российского бизнеса 2022

среда, 31 мая 2023 | 13:38     130
22 мая Российский союз промышленников и предпринимателей подвел итоги Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость – 2022». Победителем в номинации «За проект по импортозамещению года» стала российская биофармацевтическая компания полного цикла, резидент ОЭЗ «Дубна» компания «ПСК Фарма».

По данным организаторов, на конкурс поступило 287 заявок по всем номинациям – экономическим и социальным. Участники представляли практически все сектора экономики - от металлургии и химии до машиностроения и логистики, поэтому в ряде номинаций сразу несколько лауреатов. Однако в номинации «За проект по импортозамещению года» победитель всего один – это резидент ОЭЗ «Дубна», специализирующийся на выпуске пульмонологических лекарственных препаратов, компания «ПСК Фарма».

«Подмосковье поздравляет компанию с победой. «ПСК Фарма» является давним и надежным партнером области, с ней подписано два офсета, благодаря которым российский рынок обеспечивается лекарственными препаратами из перечня ЖНВЛП. Успешно исполняя свои обязательства в рамках офсета, компания продолжает развиваться, активно инвестирует в производство, расширяет линейку продукции и создает новые рабочие места», – отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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