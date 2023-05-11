Проект школьников Кузбасса под руководством ученого из Объединенного института признан лучшим

Присоединившись к проекту «Сириус. Лето: начни свой проект» образовательного центра «Сириус» семеро учеников 9 – 11 классов из Березовского, Кемерово, Междуреченска, Новокузнецка, Полысаево и Юрги собрали образцы почв в своих городах. Ребятам была поставлена задача: измерить содержание естественных радионуклидов и антропогенного цезия-137 в образцах почв. Места сбора образцов выбирались по принципу близости к источникам загрязнения. По результатам измерений, в образцах почвы из Кемерово и Новокузнецка превышений природной и антропогенной радиоактивности не обнаружено. Ученые Лаборатории продолжают изучать отобранные участниками образцы из других городов.
Помимо этого, школьники разместили в своих городах специально подготовленные сотрудниками ЛНФ мешочки со мхами из экологически чистых районов Тверской области, которые после месяца «жизни» в Кемеровской области были отправлены в ОИЯИ. Сейчас сотрудники сектора нейтронного активационного анализа и прикладных исследований ЛНФ определяют в образцах мха содержание тяжелых металлов методом оптико-эмиссионный спектрометрии с индуктивно связанной плазмой.
«Для нашей группы участие в проекте центра «Сириус» стало первым опытом работы со школьниками и сразу удачным. Вместе с ребятами мы смогли провести экологическое исследование в еще одном регионе, где до этого подобных анализов не проводилось, — рассказала начальник сектора ЛНФ ОИЯИ Инга Зиньковская. – Для школьников это станет отличным профориентационным занятием. Они не просто прослушали лекции о нейтронных и экологических исследованиях, но и приняли участие в большой экспериментальной работе».
Ученая также выразила надежду, что такая работа станет примером и стимулом для школьников из других регионов, и в дальнейшем больше ребят захотят присоединиться к реальным научным работам.
В итоге совместный проект школьников Кемеровской области и ОИЯИ «Исследование радиационного фона в почве и содержания тяжелых металлов в воздухе городов Кузбасса» стал лучшим в секции «Сириус. Лето: начни свой проект» III Межрегиональной научно-практической конференции «Проектируя будущее», которая прошла на базе Регионального центра «Сириус. Кузбасс».
Работа конференции проходила в двух секциях, соответствующих федеральным проектам «Сириус. Лето: начни свой проект» и «Уроки настоящего». Программа «Сириус. Лето: начни свой проект» направлена на вовлечение школьников в решение проектных задач, связанных с актуальными проблемами науки, технологии и бизнеса. Проектная работа осуществляется под руководством наставника, который помогает разобраться в задаче и сопровождает школьника в течение всего проекта.
Все ребята – участники проекта станут соавторами двух научных статей по итогам исследования. Ожидается, что статьи будут опубликованы этой осенью.