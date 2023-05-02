Продолжается строительства терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитровском округе

Работы включают в себя возведение железнодорожного и автомобильных КПП, насосных станций пожаротушения и станций хозпитьевого водоснабжения, 3-х железнодорожных путей, снегоплавильной установки и складского помещения. Завершается возведение административно-бытового корпуса и железной дороги.

Терминал расположен вблизи Большого кольца Московской железной дороги и трассы А-107 (Московское малое кольцо). Производственная мощность ТЛЦ - 725 тыс. 20-тифутовых контейнеров в год.

Основные транспортные направления перевозок в сообщении с ТЛЦ «Белый Раст»: порты Балтики и Дальнего Востока, железнодорожные пограничные переходы Забайкальск, Наушки, Калининград, а также внутреннее сообщение в направлении Екатеринбурга, Новосибирска.

Реализация проекта началась в 2017 году совместными усилиями российской компании ОАО «РЖД» и китайской Группы Компаний «Ляонин Порт». Прогнозный срок завершения строительства 4 квартал 2023 года.