Президент России подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии, а Президент Грузии назвала это провокацией

среда, 10 мая 2023 | 14:47     347
Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает это решение РФ неприемлемым из-за ситуации в Украине.

Президент России Владимир Путин утром в среду, 10 мая, подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Другим указом Президент РФ отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию.

Однако, позже Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с заявлением, что решение России об отмене визового режима для граждан Грузии и снятие запрета на авиасообщение с республикой являются неприемлемыми из-за ситуации на Украине.

"Очередная российская провокация! Восстановление прямого авиасообщения с Грузией и упразднение визового режима являются неприемлемыми, пока Россия продолжает агрессию на Украине и оккупирует наши территории", - написала Зурабишвили в среду, 10 мая, на своей странице в Twitter.

В свою очередь, Президент Грузии призвала Совет безопасности Грузии рассмотреть вопрос введения трехмесячных виз для россиян.

Напоминаем, визовый режим с Грузией введен по решению российских властей в 2000 году. При этом Грузия отменила визы для россиян с 2012 года. Согласно грузинскому законодательству, граждане России могут посещать страну без виз и находиться в республике до одного года. Дипломатические отношения между двумя странами разорваны Тбилиси в 2008 после признания Россией Абхазии и Южной Осетии. 

 

Тэги: 
виза
туризм
авиация
Источник:
ТАСС
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