Пресс-служба Президента России утверждает, что Украина ночью пыталась нанести удар по Кремлю с помощью беспилотников

среда, 03 мая 2023 | 18:13     347
Власти РФ подчеркивают, что «в результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий» с применением систем радиолокационной борьбы оба дрона вывели из строя. Украина свою причастность к инциденту отрицает.

Инцидент произошел в ночь на 3 апреля 2023 года. Жители близлежащих районов публиковали в соцсетях видео, на котором заметен дым, поднимающийся над территорией Кремля, и сообщали о звуках, похожих на взрыв. Вскоре после этого на некоторое время погасло наружное освещение Кремля.

"Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на Президента, проведённые накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей. Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в этот момент Владимира Путина не было в Кремле. По его словам, президент России сегодня работает в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево, и планы провести парад на Красной площади 9 мая сохраняются.

Тэги: 
Москва
#Z
Владимир Путин
Дмитрий Песков
Читать в
Оставить отзыв в
 
28.04.2023 | 22:41    1764
Освободите Алексея Навального: Более 130 мировых знаменитостей обратились к Президенту РФ Владимиру Путину
Более 130 мировых знаменитостей, среди которых звезды кино, писатели, режиссеры, журналисты и другие деятели культуры, подписали открытое письмо к Владимиру Путину с требованием освободить политика Алексея Навального.
05.05.2023 | 13:45    232
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что 10 мая его наемники уйдут с передовой
Его обращение адресовано министру обороны России Сергею Шойгу, начальнику Генштаба Вооруженных сил РФ Валерию Герасимову, "верховному главнокомандующему и народу России".
Дорин Речан
28.04.2023 | 10:09    498
Президенту РФ Владимиру Путину запретили въезд в Молдову
Премьер-министр Молдовы Дорин Речан 27 апреля вечером заявил о включении в черный список страны президента России Владимира Путина.