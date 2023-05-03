Пресс-служба Президента России утверждает, что Украина ночью пыталась нанести удар по Кремлю с помощью беспилотников

Инцидент произошел в ночь на 3 апреля 2023 года. Жители близлежащих районов публиковали в соцсетях видео, на котором заметен дым, поднимающийся над территорией Кремля, и сообщали о звуках, похожих на взрыв. Вскоре после этого на некоторое время погасло наружное освещение Кремля.

"Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на Президента, проведённые накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей. Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в этот момент Владимира Путина не было в Кремле. По его словам, президент России сегодня работает в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево, и планы провести парад на Красной площади 9 мая сохраняются.