Преподаватель Университета "Дубна" – лауреат Общественной премии им. Н.К. Байбакова

среда, 31 мая 2023 | 17:09 91
Первый ректор, завкафедрой Общей и прикладной геофизики Университета "Дубна" Олег Леонидович Кузнецов удостоен Общественной премии им. Н.К. Байбакова за большие достижения в решении проблем устойчивого развития энергетики и общества.
Общественная премия Международной топливно-энергетической ассоциации имени Н.К. Байбакова учреждена для поощрения ученых, специалистов и общественных деятелей, внесших существенный вклад в науку, технику, организацию производства, развитие энергетики и экономики, общественную и научно-просветительскую деятельность в области устойчивого развития энергетики и общества.