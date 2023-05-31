Преподаватель Университета "Дубна" – лауреат Общественной премии им. Н.К. Байбакова

Студенты Университета "Дубна" привезли дипломы 1-й и 2-й степеней с XVIII Всероссийского конкурса «Моя законотворческая инициатива».

Студенты Университета "Дубна" привезли дипломы 1-й и 2-й степеней с XVIII Всероссийского конкурса «Моя законотворческая инициатива».

18.05.2023 | 11:23

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