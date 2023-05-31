Преподаватель Университета "Дубна" – лауреат Общественной премии им. Н.К. Байбакова

среда, 31 мая 2023 | 17:09     91
Первый ректор, завкафедрой Общей и прикладной геофизики Университета "Дубна" Олег Леонидович Кузнецов удостоен Общественной премии им. Н.К. Байбакова за большие достижения в решении проблем устойчивого развития энергетики и общества.

Общественная премия Международной топливно-энергетической ассоциации имени Н.К. Байбакова учреждена для поощрения ученых, специалистов и общественных деятелей, внесших существенный вклад в науку, технику, организацию производства, развитие энергетики и экономики, общественную и научно-просветительскую деятельность в области устойчивого развития энергетики и общества.

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