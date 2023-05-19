Представлен первый в мире ноутбук без дисплея с AR-очками в комплекте

пятница, 19 мая 2023 | 17:03     278
Израильский стартап Sightful представил первый в мире ноутбук без экрана — пользователь сможет взаимодействовать с ним при помощи AR-очков.

Устройство Spacetop ценой $2000 работает на базе Android. Когда пользователь наденет специальные очки, он увидит в дополненной реальности экран размером до 100 дюймов. Разрешение AR-гарнитуры составляет 1080p для каждого глаза. Учитывая, что весь контент демонстрируется исключительно в AR, никто посторонний не сможет увидеть, чем занят владелец такого ноутбука.

Гаджет получил процессор Qualcomm Snapdragon 865, видеокарту Adreno 650, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Ноутбука хватает на 5 часов автономной работы. Вес устройства составляет 1,5 кг.

Spacetop поддерживает технологии Wi-Fi 6, 5G и Bluetooth 5.1. Однако у «ноутбука будущего» есть существенный недостаток — пока он умеет работать только с веб-приложениями.

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Источник:
Tom's Hardware
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