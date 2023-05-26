Предложения Коллегии ФМБА России войдут в Стратегию развития промышленной медицины

До начала работы круглых столов у участников Коллегии были полтора часа для того, чтобы побывать в отделениях МСЧ №9, а также еще раз внимательно изучить и узнать самую полную информацию о высокотехнологичной продукции, представленной инвесторами ОЭЗ «Дубна» на специально подготовленной к этому крупному событию выставке фармацевтической продукции и медицинских изделий. Специалисты задавали вопросы и получали нужную им информацию из первых рук, обменялись контактами с медиками и представителями компаний-резидентов.

В работе круглого стола «Персональное медицинское сопровождение сотрудников промышленных предприятий. Профилактика основных рисков», кроме специалистов ФМБА, приняли участие представители органов федеральной исполнительной власти, групп компаний «Росатом», «Роскосмос» и «Ростех», Минобороны России, МЧС, других организаций и предприятий.

О своей инновационной продукции на Коллегии ФМБА рассказали представители инвесторов ОЭЗ. Компания «Нордавинд-Дубна» представила мобильный кардиограф для регистрации ЭКГ с целью диагностики нарушений сердечного ритма и проводимости у сотрудников промышленных предприятий, а резидент «ИксРедГрупп» - разработку отечественного программного обеспечения (VR) для создания образовательных модулей обучения врачей.

Еще два круглых стола были посвящены актуальным вопросам диагностики, профилактики и лечения профессиональных заболеваний, а также направлениям и перспективам развития медицинской реабилитация в ФМБА России.

На круглых столах и в ходе работы Коллегии ФМБА России в целом было внесено немало деловых предложений. Они касались совершенствования санаторно-курортного лечения и инновационных методов медицинской реабилитации, создания центров промышленной медицины, центров профессиональной патологии и здравпунктов подобных открытому в ОЭЗ «Дубна», профилактики заболеваний и сохранения профессионального долголетия работников промышленных предприятий, других вопросов.

Все новации, пожелания и предложения после тщательного изучения войдут в разрабатываемую Стратегию развития промышленной медицины, которая будет нормативно закреплена и принята в самое ближайшее время.