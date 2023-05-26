Предложения Коллегии ФМБА России войдут в Стратегию развития промышленной медицины

пятница, 26 мая 2023 | 16:44     112
Три круглых стола прошли в ОЭЗ «Дубна» в рамках второго дня выездной Коллегия ФМБА России на тему «Промышленная медицина – основа трудового долголетия». В обсуждении актуальных вопросов приняли участие и резиденты технико-внедренческой зоны, выпускающие инновационную продукцию для учреждений здравоохранения, а также представители Управляющей компании ОЭЗ.

До начала работы круглых столов у участников Коллегии были полтора часа для того, чтобы побывать в отделениях МСЧ №9,  а также еще раз внимательно изучить и узнать самую полную информацию о высокотехнологичной продукции, представленной инвесторами ОЭЗ «Дубна» на специально подготовленной к этому крупному событию выставке фармацевтической продукции и медицинских изделий. Специалисты задавали вопросы и получали нужную им информацию из первых рук, обменялись контактами с медиками и представителями компаний-резидентов.

В работе круглого стола «Персональное медицинское сопровождение сотрудников промышленных предприятий. Профилактика основных рисков», кроме специалистов ФМБА, приняли участие представители органов федеральной исполнительной власти, групп компаний «Росатом», «Роскосмос» и «Ростех», Минобороны России, МЧС, других организаций и предприятий.

О своей инновационной продукции на Коллегии ФМБА рассказали представители инвесторов ОЭЗ. Компания «Нордавинд-Дубна» представила мобильный кардиограф для регистрации ЭКГ с целью диагностики нарушений сердечного ритма и проводимости у сотрудников промышленных предприятий, а резидент «ИксРедГрупп» - разработку отечественного программного обеспечения (VR) для создания образовательных модулей обучения врачей.

Еще два круглых стола были посвящены актуальным вопросам диагностики, профилактики и лечения профессиональных заболеваний, а также направлениям и перспективам развития медицинской реабилитация в ФМБА России.

На круглых столах и в ходе работы Коллегии ФМБА России в целом было внесено немало деловых предложений.  Они касались совершенствования санаторно-курортного лечения и инновационных методов медицинской реабилитации, создания центров промышленной медицины, центров профессиональной патологии и здравпунктов подобных открытому в ОЭЗ «Дубна», профилактики заболеваний и сохранения профессионального долголетия работников промышленных предприятий, других вопросов.

Все новации, пожелания и предложения после тщательного изучения войдут в разрабатываемую Стратегию развития промышленной медицины, которая будет нормативно закреплена и принята в самое ближайшее время.

Руководители ФМБА России и Объединенный институт открыли в Дубне сосудистый центр

Смотрите также:
Руководители ФМБА России и Объединенный институт открыли в Дубне сосудистый центр
25 мая в ходе проведения выездной коллегии Федерального медико-биологического агентство России «Промышленная медицина – основа трудового долголетия» состоялось торжественное открытие Сосудистого центра в Дубне, созданного при поддержке ОИЯИ.
26.05.2023 | 10:50    221
Тэги: 
ОЭЗ Дубна
совещание
медицина
Читать в
Оставить отзыв в
 
18.05.2023 | 12:37    615
В ОЭЗ «Дубна» налаживают производство новейших рентген-аппаратов
Российский производитель медицинской техники компания «ЕЛС-МЕД» получила регистрационное удостоверение на новый рентгенографический цифровой аппарат собственной разработки.
24.05.2023 | 12:26    275
Офтальмологическое оборудование резидента ОЭЗ "Дубна" планируется поставлять в учреждения здравоохранения России
Офтальмологическое оборудование производства дубненской компании «ВестМедГрупп» - щелевые лампы, диоптриметры и синоптофоры под торговой маркой CADUCEUS, планируется поставлять в государственные учреждения здравоохранения, а также коммерческие...
17.05.2023 | 09:33    523
Компания из Дубны «ПСК Фарма» вступила в ряды Ассоциации Российских фармацевтических производителей
16 мая в Санкт-Петербурге прошло очередное общее собрание Ассоциации Российских фармацевтических производителей (АРФП).