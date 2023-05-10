Праздник удался: Во время драки в Дмитрове мужчине откусили нос

среда, 10 мая 2023 | 16:24 227
Потасовка произошла праздничным вечером 9 мая.
Во время выяснения отношений один из мужчин откусил своему оппоненту нос. В результате медикам пришлось ампутировать часть органа.
Удивительно, но пострадавший сам обратился к правоохранителям по этому поводу. 39-летний мужчина с открытой раной носа обратился в полицию около 21.00. Он сообщил, что пострадал в драке, часть носа ему откусили во время драки в Дмитрове, которая произошла около двух часов назад.
Загадкой остается, где находился и чем занимался целых два часа пострадавший с откушенным носом.