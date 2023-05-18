Появилась возможность приобрести дешевый участок под строительство частного дома в Талдомском округе

Основной принцип торгов — это предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем. Если к торгам будет допущен всего один человек, то он сможет забрать лот по минимальной стоимости. Посмотреть участки можно по ссылке: https://easuz.mosreg.ru/torgi

Например, можно будет себе присмотреть уединенный участок для ведения личного подсобного хозяйства в деревне Глебово. Лот расположен в 142 км от МКАД. Начальная цена за 20 соток — 15 799,2 рублей в год. Здесь можно построить дом, гараж и вспомогательные постройки, а также выращивать сельскохозяйственные культуры. Срок аренды - 13 лет и 2 месяца.

В дальнейшем, чтобы выкупить участок, необходимо построить объект капитального строительства и зарегистрировать дом на Портале государственных и муниципальных услуг Московской области. Подать заявку можно до 26 июня и уже 28 июня состоится аукцион. Принять участие могут любые коммерческие организации, физические лица, в том числе ИП.

Торги в Подмосковье проводит Комитет по конкурентной политике Московской области и каждому, кто хочет участвовать в торгах, нужно получить электронную подпись, которая выдается в любом из аккредитованных удостоверяющих центров. Актуальный список центров опубликован на официальном сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.