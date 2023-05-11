Потушен лесной пожар в районе деревни Клетино под Кимрами и Дубной

На место убыли: отделение ПСЧ-11 МЧС города Кимры, ОГ Кимрского ПСГ, ОГ Администрации Кимрского округа, представители лесничества. Угрозы населённым пунктам не было.

К 17:38 объявлена локализация возгорания.

К сожалению, поджигатели не успокоились и поджигали лес в окрестностях еще дважды. Поэтому с утра и до середины дня 11 мая проезд по трассе Кимры-Клетино-Дубна был перекрыт ГИБДД на этом участке в обе стороны. Автомобилистов разворачивали назад.