Потушен лесной пожар в районе деревни Клетино под Кимрами и Дубной

четверг, 11 мая 2023 | 11:31     210
10 мая 2023 года в ГУ МЧС России по Тверской области поступило сообщение от диспетчера ГБУ ЛПЦ «Тверьлес». Спасателям сообщили о возгорании лесной подстилки в районе деревни Клетино.

На место убыли: отделение ПСЧ-11 МЧС города Кимры, ОГ Кимрского ПСГ, ОГ Администрации Кимрского округа, представители лесничества. Угрозы населённым пунктам не было.  

К 17:38 объявлена локализация возгорания.

К сожалению, поджигатели не успокоились и поджигали лес в окрестностях еще дважды. Поэтому с утра и до середины дня 11 мая проезд по трассе Кимры-Клетино-Дубна был перекрыт ГИБДД на этом участке в обе стороны. Автомобилистов разворачивали назад.

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