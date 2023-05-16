Полицейскими в Яхроме задержан подозреваемый в краже электроинструментов

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 47-летний местный житель. Установлено, что злоумышленник, работал в организации и, используя свое служебное положение, похитил электроинструменты, после чего их продал.

В отношении подозреваемого дознавателем Отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Дмитровским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.