Полицейскими в Яхроме задержан подозреваемый в краже электроинструментов

вторник, 16 мая 2023 | 20:11     337
В Дежурную часть УМВД России по Дмитровскому г.о. поступило заявление от представителя муниципального учреждения, расположенного в г. Яхроме, о краже электроинструментов. Сумма ущерба составила более 120 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 47-летний местный житель. Установлено, что злоумышленник, работал в организации и, используя свое служебное положение, похитил электроинструменты, после чего их продал.

В отношении подозреваемого дознавателем Отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Дмитровским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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