Полицейские в Кимрах установили подозреваемого в краже велосипеда и самоката

В ходе разбирательства полицейские выяснили, что имущество хозяйка оставила с вечера на лестничной площадке в свободном доступе, а уже утром велосипед и самокат отсутствовали на месте.

Оперативники осмотрели место происшествия, опросили возможных свидетелей произошедшего. Эксперт-криминалист изъял следы рук и обуви предполагаемого преступника.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 29-летний ранее судимый житель города Кимры. Молодой человек свою вину признал полностью и пояснил, что вечером зашел в один из подъездов дома, увидел оставленное без присмотра имущество и похитил его, намереваясь впоследствии продать.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальный срок наказания составляет 5 лет лишения свободы. Ведётся следствие.