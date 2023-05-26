Полицейские в Кимрах установили подозреваемого в краже велосипеда и самоката

пятница, 26 мая 2023 | 13:56     110
В дежурную часть МО МВД России «Кимрский» обратилась 38-летняя местная жительница. Женщина сообщила о пропаже принадлежащего ей велосипеда и детского самоката из подъезда многоквартирного дома по месту жительства. Ущерб владелица оценила в 35 тысяч рублей.

В ходе разбирательства полицейские выяснили, что имущество хозяйка оставила с вечера на лестничной площадке в свободном доступе, а уже утром велосипед и самокат отсутствовали на месте.

Оперативники осмотрели место происшествия, опросили возможных свидетелей произошедшего. Эксперт-криминалист изъял следы рук и обуви предполагаемого преступника.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался  29-летний ранее судимый житель города Кимры. Молодой человек свою вину признал полностью и пояснил, что вечером зашел в один из подъездов дома, увидел оставленное без присмотра имущество и похитил его, намереваясь впоследствии продать.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальный срок наказания составляет 5 лет лишения свободы. Ведётся следствие.

Тэги: 
Кимры
криминал
Читать в
Оставить отзыв в
 
22.05.2023 | 16:58    566
В Кимрах в "Доме Кустаря" открылся новый сезон по реставрации здания
20 мая в "Доме Кустаря" в Кимрах прошла первая в этом году реставрационная акция.
21.05.2023 | 19:47    660
Сайт французского университета "Париж 8" взломали и разместили на нем антиукраинский лозунг
Сайт университета "Париж 8" был взломан в прошедшую субботу, 20 мая.
Изображение носит ознакомительный характер
16.05.2023 | 20:11    472
Полицейскими в Яхроме задержан подозреваемый в краже электроинструментов
В Дежурную часть УМВД России по Дмитровскому г.о. поступило заявление от представителя муниципального учреждения, расположенного в г. Яхроме, о краже электроинструментов. Сумма ущерба составила более 120 тысяч рублей.