Поджоги перенеслись в Подмосковье: Поезда задержали из‑за ЧП на железной дороге

воскресенье, 21 мая 2023 | 15:16     510
Шесть поездов задержали рано утром в воскресенье, 21 мая, на перегоне Раменское–Бронницы (Казанское направление) из-за поджога релейного шкафа.

Поджог заметил диспетчер, который сразу же позвонил в экстренные службы. Через 45 минут возгорание было локализовано. Сам шкаф выгорел полностью, а ехавшие поезда задержались на полчаса.

В настоящие момент злоумышленников разыскивают правоохранительные органы. Не исключено, что это очередной случай - результат ставшего популярным в последнее время увлечения подростков.

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РЖД
Источник:
SHOT
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