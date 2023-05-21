Поджоги перенеслись в Подмосковье: Поезда задержали из‑за ЧП на железной дороге

воскресенье, 21 мая 2023 | 15:16 510
Шесть поездов задержали рано утром в воскресенье, 21 мая, на перегоне Раменское–Бронницы (Казанское направление) из-за поджога релейного шкафа.
Поджог заметил диспетчер, который сразу же позвонил в экстренные службы. Через 45 минут возгорание было локализовано. Сам шкаф выгорел полностью, а ехавшие поезда задержались на полчаса.
В настоящие момент злоумышленников разыскивают правоохранительные органы. Не исключено, что это очередной случай - результат ставшего популярным в последнее время увлечения подростков.