Подведены итоги третьего сезона хакатона «Цифраzоne|Технологическая модернизация»: во всех кейсах победили команды Университета "Дубна"

пятница, 12 мая 2023 | 13:26     71
В этом году на хакатон было зарегистрировано более 150 участников из 21 города России, которые объединились в 62 команды. До финала в процессе соревнования дошли только 20 команд.

Участникам было предложено 4 кейса для решения:

  1. «Распознавание средств индивидуальной защиты» (наставник от Университета «Дубна» – доцент ИСАУ Александр Задорожный),
  2. «Разработка архитектуры специального программного обеспечения» (наставник от Университета «Дубна» – ст. преподаватель ИСАУ Евгений Ершов),
  3. «Разработка игрового чат-бота» (наставник от Университета «Дубна» – ассистент, аспирант ИСАУ Макар Тестов),
  4. «Создание ТЗ на разработку хранилища» (наставник от Университета «Дубна» – ст. преподаватель, аспирант ИСАУ Кристина Жаткина).

В финале по первому кейсу участвовало 4 команды: три – от ИСАУ и одна от колледжа университета. Победителем стала команда ИСАУ «Жабурцы» в составе Дмитрия Кузьмина, Николая Лазаренко и Алексея Степанова (все – учащиеся 3-го курса направления «Информатика и вычислительная техника»).

В финал по второму кейсу вышли две команды, обе представляли ИСАУ. Победа досталась команде «Бархатный ПалПалыч», в которую вошли первокурсники-магистранты направления САУ Максим Борисов и Ярослав Толиков, первокурсник направления «Прикладная математика и информатика», а также студент четвертого курса направления «Программная инженерия» Михаил Мурунов.

Самым популярным стал третий кейс, в финале которого представили свои решения 12 команд. Шесть коллективов представили ИСАУ, а одна – Дмитровский филиал университета. Кроме того, в этом кейсе пробовали свои силы команды от НИТУ МИСИС, Университета ИТМО, Оренбургского государственного университета. Победу одержала команда ИСАУ «Омехалюль», в которую вошли студент 3-го курса Иван Брагин («Программная инженерия») и третьекурсники направления «Информатика и вычислительная техника» Денис Качин и Ярослав Тюлькин.

В финал по четвертому кейсу вышли две команды, обе от ИСАУ. Победителем стала команда «Oi.kr», которую представила студентка 3-го курса направления «Бизнес-информатика» Анна Лешина.

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