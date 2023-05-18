Под Дмитровом мужчине салютом оторвало все пальцы правой руки

Дачники "накатили" под шашлычок, а потом инициатор торжества вспомнил, что у него в доме лежит салютная установка, купленная когда-то на рынке. Сосед также был не против закрепить праздник красочным залпом, тем более, настроение уже было на подъеме.

Хозяин участка отыскал в доме трубу с зарядом и отошел подальше от дома. Но решил не устанавливать трубу на землю, как это полагается, а просто крепко держал ее в вытянутой руке. Подпалив фитиль, мужчина ждал праздничного залпа, но когда искра заползла в капсулу, раздался взрыв. Каким-то образом он успел отвернуться, а когда пришел в себя и посмотрел на руку, то увидел на ней отсутствие всех пяти пальцев.

Шокированный пиротехник помчался в дом, чтобы перебинтовать рану и наложить на руку жгут, пока не менее шокированный сосед вызывал скорую. Кто-то из соседних домов, услышав сильный взрыв и крики Игоря, вызвал и полицию.

Медики срочно госпитализировали пострадавшего в больницу, где ему провели операцию, однако пальцы на руке спасти не удалось.