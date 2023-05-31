Первая смена в загородном лагере «Сосновый бор» стартует в ближайшие дни

среда, 31 мая 2023 | 19:49     105
Заезд – в воскресенье, 4 июня. Все готово к приёму детей. Специальная комиссия подписала документы.

В загородном лагере «Сосновый бор» на этот сезон закуплено много мягкого инвентаря и мебели в палаты.

Новые матрасы, подушки, постельное белье. Шкафы для белья – тоже, и тумбочки. Теперь они – индивидуальные, у каждой кровати. Туалетные и ванные комнаты обновлены в первом корпусе на обоих этажах, и одна - в четвертом.

Всего смен четыре. Во время каждой из них «Сосновый бор» сможет принять более 180 детей и будет работать при максимальной загрузке.

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