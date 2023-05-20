Паромные переправы на Канале вновь закрываются на ночь

суббота, 20 мая 2023 | 12:08     236
Волжский РГС филиала ФГБУ «Канал имени Москвы» уведомляет о том, что с 22 мая паромные переправы №1 и 3 переходят на режим работы с 05:00 до 00:00. Ночью с 00:00 до 05:00 утра - технический перерыв.

Напоминаем, что 10 мая текущего года уже бывший глава города Сергей Куликов сообщил в своем Telegram-канале:

"Вместе с министерством транспорта региона подключились к решению вопроса работы паромной переправы. На данный момент ситуация исправлена, паром продолжит работу круглосуточно. Благодарю за оперативную помощь коллег из правительства Московской области".

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