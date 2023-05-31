Открылся музыкальный фестиваль «Белые ночи в Дубне»

В первом отделении прозвучала шестая «Пасторальная» симфония Бетховена, а во втором – «королева российских пианистов» исполнила концерт №3 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова.

И отметила:

«Это счастье работать с Дубненским симфоническим оркестром и играть для дубненской публики».

Возможность услышать «Белые ночи в Дубне» получили не только жители наукограда, но и все поклонники музыкального искусства. Трансляцию концерта организовала радиостанция «Орфей» – единственная в РФ, дающая в эфир только академическую классическую музыку. Скоро многокамерная видеозапись концерта появится на медиаплатформе «Орфей».

Продолжение фестивального цикла – 15 июня, свою программу представит фортепианное трио проекта Duo&Trio.