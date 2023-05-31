Открылся музыкальный фестиваль «Белые ночи в Дубне»

среда, 31 мая 2023 | 18:49     99
10-й фестиваль «Белые ночи в Дубне» открылся 29 мая блестящим выступлением заслуженной артистки РФ Екатерины Мечетиной и Дубненского симфонического оркестра под управлением Сергея Поспелова.

В первом отделении прозвучала шестая «Пасторальная» симфония Бетховена, а во втором – «королева российских пианистов» исполнила концерт №3 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова.

И отметила:

«Это счастье работать с Дубненским симфоническим оркестром и играть для дубненской публики».  

Возможность услышать «Белые ночи в Дубне» получили не только жители наукограда, но и все поклонники музыкального искусства. Трансляцию концерта организовала радиостанция «Орфей» – единственная в РФ, дающая в эфир только академическую классическую музыку. Скоро многокамерная видеозапись концерта появится на медиаплатформе «Орфей». 

Продолжение фестивального цикла – 15 июня, свою программу представит фортепианное трио проекта Duo&Trio.

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Дубненский симфонический оркестр
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