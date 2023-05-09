Отец-основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин: Счастливый дедушка думает, что ему хорошо

вторник, 09 мая 2023 | 16:02     1427
Евгений Пригожин в получасовом видео резко раскритиковал военное руководство РФ, пока в Москве проходил короткий военный парад в честь 9 мая.

Не называя фамилий и используя обсценную лексику, Пригожин обвинил "военных бюрократов" в "измене родине", заявив, что руководство Вооруженных сил РФ и государства не способно "защитить страну".

На опубликованном в Telegram видео сначала Пригожин в некоем помещении с бумагой в руке рассказывает о ситуации с боеприпасами, а после показывается, как он обходит части ЧВК "Вагнер"в Бахмуте и спрашивает бойцов про количество снарядов у них.

На одной из позиций Пригожин говорит, что Президент России Владимир Путин узнал, что у ЧВК сильный снарядный голод, в связи с чем он дал распоряжение «обеспечить полностью всю потребность».

«Они дали на завтра (9 мая) до половины дня», «если полдня продержимся — хорошо, тогда 10 (мая) будем выходить».

Также он сказал, что 72-я бригада Минобороны оставила один фланг. Во время осмотра позиций, один из бойцов ЧВК доложил ему, что оставлено «3 км южного фланга», в то время как ЧВК осталось «2 км взять». Далее Пригожин уверяет, что фланг «кое-как» удалось прикрыть.

«Сегодня они (ВСУ.— ред) рвут фланги. Ведут перегруппировку на Запорожье. В ближайшее время будет контрнаступление»,— сказал Пригожин и вновь призвал полностью обеспечить ЧВК боеприпасами.

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Источник:
КоммерсантЪ
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05.05.2023 | 13:45    352
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