Осуждены преступники, прятавшие угнанные авто в гараже в Яхроме

Обе иномарки похитили в районе деревне Ховрино. Преступники, находящиеся в гараже, собирались снять охранные сигнализации, заменить уникальные VIN -номера двигателей, чтобы затем продать автомобили.

Угон автомобилей происходил по отработанному сценарию: мужчины с помощью компактного радиотехнического прибора открывали дверь автомобилей и заводили двигатель. Далее меняли госномера на поддельные и уезжали. Преступники были крайне осмотрительны, но одна из угнанных иномарок всё же попала на запись видеокамер, благодаря чему удалось отследить ее путь до гаража в Яхроме.

Оба злоумышленника уже были неоднократно судимы за аналогичные преступления. Следствие установило, что мужчины были членами организованной преступной группировки.

Головинский районный суд г. Москвы с учетом позиции гособвинителя Головинской межрайонной прокуратуры за кражу в особо крупном размере приговорил одного из похитителей к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, второго — к 6. Иномарки вернули хозяевам.