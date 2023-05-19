Осуждены преступники, прятавшие угнанные авто в гараже в Яхроме

пятница, 19 мая 2023 | 12:53     308
Напоминаем. Ранее сотрудники уголовного розыска накрыли секретный гараж в Яхроме, где находились две машины черного и белого цвета марки «Хендай Санта Фе», стоимость каждой несколько миллионов рублей.

Обе иномарки похитили в районе деревне Ховрино. Преступники, находящиеся в гараже, собирались снять охранные сигнализации, заменить уникальные VIN -номера двигателей, чтобы затем продать автомобили.

Угон автомобилей происходил по отработанному сценарию: мужчины с помощью компактного радиотехнического прибора открывали дверь автомобилей и заводили двигатель. Далее меняли госномера на поддельные и уезжали. Преступники были крайне осмотрительны, но одна из угнанных иномарок всё же попала на запись видеокамер, благодаря чему удалось отследить ее путь до гаража в Яхроме.

Оба злоумышленника уже были неоднократно судимы за аналогичные преступления. Следствие установило, что мужчины были членами организованной преступной группировки.

Головинский районный суд г. Москвы с учетом позиции гособвинителя Головинской межрайонной прокуратуры за кражу в особо крупном размере приговорил одного из похитителей к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, второго — к 6. Иномарки вернули хозяевам.

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